Україна поки не готова до дипломатії, Захід не виконав увесь План перемоги – Зеленський

Президент запевнив, що Україна робитиме все, щоб у 2025 році "вийшло нам бути сильними та вже переходити до дипломатії"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна ще недостатньо сильна для дипломатичних кроків щодо завершення війни, оскільки західні союзники ще не виконали всі пункти, представлені у Плані перемоги. Про це на пресконференції у Брюсселі повідомив президент Володимир Зеленський, передає Радіо Свобода.

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"Посилення нашої армії, посилення нашої економіки. Щодо економіки – мені здається, партнери зробили важливі кроки. Ми забезпечені фінансово на наступний рік. Вважаю, що це також посилює Україну. Але не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків", – висловився глава держави.

Зеленський запевнив, що Україна робитиме все, щоб у 2025 році "вийшло нам бути сильними та вже переходити до дипломатії". Водночас він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, тому "будемо розбиратися".

"В будь-якому випадку з нашого боку ми зробимо все, щоб закінчити цю війну справедливо для нас, для України", – підсумував президент.