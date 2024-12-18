Зеленский о переговорах: Мы никому это не делегировали. Украинцы сами знают, чего хотят

Украинский лидер отметил, что нужны гарантии того, что Путин не вернется с войной

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным вместо Украины или без нее. Об этом он сказал французскому изданию Le Parisien.

"Мы никогда никому не делегировали этот мандат. Мы являемся жертвами. Было бы несправедливо, чтобы все начали говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего хотят для себя. Украинцы тоже", – отметил президент.

Зеленский напомнил, что Украина не является членом НАТО и даже не получала приглашения. Также государство до сих пор не стало членом Евросоюза. Поэтому садиться за стол переговоров с Путиным в таких условиях означает дать ему право "решать все в нашей части мира".

По словам Зеленского, сначала нужно создать модель, план действий или мирный план, а тогда его можно передать российской стороне для обсуждения.

Также президент поинтересовался, кто даст гарантии, что Путин не вернется в Украину, если отказаться от вступления в НАТО и ЕС или пойти на территориальные уступки.

"Какая страна нам поможет своими самолетами, своими войсками? Сегодня мы просто имеем двусторонние гарантии с нашими партнерами по военной и финансовой поддержке... Но если Путин вернется со своими миллионами людей, мы снова будем защищаться сами?" – сказал Зеленский.