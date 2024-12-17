Ермак заявил, что переговоры начнутся, когда у России не будет ресурсов воевать дальше

Глава ОП отметил, что паузу на фронте Россия использует для восстановления сил и продолжения наступления

Андрей Ермак (Фото: t.me/ermaka2022)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире с Россией начнутся только тогда, когда у оккупантов не будет ресурсов продолжать воевать. Об этом он заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей во Львове, сообщает Суспильне.

"Реальные переговоры о длительном мире начнутся только тогда, когда у врага не будет ресурсов продолжать войну, поэтому впереди невероятно большая работа", – заявил Ермак, отметив, что помогают только сильным и Украина должна быть такой.

Глава ОП напомнил, что 24 октября президент Владимир Зеленский представил План победы, в котором зафиксирована позиция Украины и прописаны механизмы завершения войны. 1087 местных советов из 1216 уже одобрили обращение в поддержку Плана.

По словам Ермака, результаты Плана в значительной степени зависят от ключевых союзников в Европе и мире.

Также он отметил, что Россия хочет не окончания войны, а капитуляции Украины и союзников.

"Если Россию не принудить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза и эту паузу Москва использует для восстановления сил и продолжения наступления", – подчеркнул Ермак.