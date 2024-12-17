Єрмак заявив, що перемовини розпочнуться, коли у Росії не буде ресурсів воювати далі
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори про мир з Росією почнуться лише тоді, коли в окупантів не буде ресурсів продовжувати воювати. Про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Львові, передає Суспільне.
"Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", – заявив Єрмак, зазначивши, що допомагають лише сильнім і Україна повинна бути такою.
Керівник ОП нагадав, що 24 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги, в якому зафіксована позиція України та прописані механізми завершення війни. 1087 місцевих рад з 1216 вже схвалили звернення на підтримку Плану.
За словами Єрмака, результати Плану залежать значною мірою від ключових союзників у Європі та світі.
Також він зазначив, що Росія хоче не закінчення війни, а капітуляції України та союзників.
"Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", – підкреслив Єрмак.
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