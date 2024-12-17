Сікорський заявив, що до перемовин слід примушувати Росію, а не Україну

Польський міністр заявив, що країна посилить санкції проти РФ за час головування у Раді ЄС

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що до перемовин щодо припинення війни треба змушувати Росію, а не Україну. Про це він заявив у Брюсселі, передають Le Telegramme та Польське радіо.

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"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.

Крім цього, санкції проти Росії, за словами Сікорського, будуть посилюватися в той період, поки Польща головує в Раді Євросоюзу. Вже накладені санкції будуть "ущільнені", а також будуть накладені нові, зокрема на тіньовий флот РФ.

Він також зазначив, що Європа має "ще більше мобілізуватися" на тлі приходу до влади у США Дональда Трампа у січні 2025 року.

19 листопада голова МЗС Польщі заявляв, що найбільші країни Європи готові взяти на себе допомогу Україні.

12 грудня Сікорський заявив, що роль Польщі у війні – це забезпечувати логістику для України, війська надсилати країна не буде.