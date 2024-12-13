Польща підняла винищувачі через масовану ракетну атаку Росії на Україну

Сили ППО Польщі перевели у найвищу готовність для захисту своїх кордонів

Фото: EPA-EFE/Roman Zawistowski

Польща підняла винищувачі та привела у стан найвищої готовності наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки на тлі масованої повітряної атаки Росії на Україну зранку 13 грудня. Про це повідомляє Оперативне командування Польщі.

Зазначено, що РФ запускає крилаті, балістичні ракети та безпілотні літальні апарати по об’єктах, розташованих у західній частині України, що межує із Польщею.

"Вжиті заходи, спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Оперативне командування Польщі контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – зазначено у повідомленні.

21 листопада під час масованої російської атаки на Україну і над Польщею теж підіймалася авіація країни та союзників.

Водночас Польща, як і інші сусіди України – члени НАТО, все ще не дала згоду збивати російські ракети над Україною своїми силами.

11 грудня у Пентагоні заявили, що "днями" Росія може знову застосувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні.