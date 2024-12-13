Польща підняла винищувачі через масовану ракетну атаку Росії на Україну
Фото: EPA-EFE/Roman Zawistowski

Польща підняла винищувачі та привела у стан найвищої готовності наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки на тлі масованої повітряної атаки Росії на Україну зранку 13 грудня. Про це повідомляє Оперативне командування Польщі.

Зазначено, що РФ запускає крилаті, балістичні ракети та безпілотні літальні апарати по об’єктах, розташованих у західній частині України, що межує із Польщею.

"Вжиті заходи, спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Оперативне командування Польщі контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – зазначено у повідомленні.

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