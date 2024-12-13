Польша подняла истребители из-за массированной ракетной атаки России на Украину

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Польша подняла истребители и привела в состояние высокой готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки на фоне массированной воздушной атаки России на Украину утром 13 декабря. Об этом сообщает Оперативное командование Польши.

Отмечается, что РФ запускает крылатые, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по объектам, расположенным в западной части Украины, граничащей с Польшей.

"Приняты меры, направленные на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающих территориях. Оперативное командование Польши контролирует ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности для немедленного реагирования", – говорится в сообщении.

21 ноября во время массированной российской атаки на Украину и над Польшей тоже поднималась авиация страны и союзников.

В то же время Польша, как и другие соседи Украины – члены НАТО, все еще не согласилась сбивать российские ракеты над Украиной своими силами.

11 декабря в Пентагоне заявили, что "на днях" Россия может снова применить экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине.