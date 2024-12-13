Польша подняла истребители из-за массированной ракетной атаки России на Украину
Фото: EPA-EFE/Roman Zawistowski

Польша подняла истребители и привела в состояние высокой готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки на фоне массированной воздушной атаки России на Украину утром 13 декабря. Об этом сообщает Оперативное командование Польши.

Отмечается, что РФ запускает крылатые, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по объектам, расположенным в западной части Украины, граничащей с Польшей.

"Приняты меры, направленные на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающих территориях. Оперативное командование Польши контролирует ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности для немедленного реагирования", – говорится в сообщении.

Читайте также
Россия массированно атакует Украину "Кинжалами", крылатыми и баллистическими ракетами
дронвойнаракетапольшаавиацияпводронракетаавиация