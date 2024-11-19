Сікорський: Найбільші країни Європи готові взяти на себе допомогу Україні

Польський міністр також зазначив, що Європі необхідно взяти на себе більше відповідальності за свою безпеку

Радослав Сікорський та глави МЗС Італії, Франції та Німеччини (Фото: МЗС Польщі)

Країни Європи, зокрема Польща, готові взяти на себе допомогу Україні у разі, якщо США скоротять підтримку. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на саміті у Варшаві, повідомляє Dorzeczy.

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"Ми думали про можливості збільшення нашої підтримки України. У цьому контексті я з вдячністю наголошую на готовності найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі США", – сказав він.

Також Сікорський зазначив, що Європа має взяти на себе більшу частину відповідальності за свою безпеку. Домогтися цього можна за допомогою "збалансованого" розподілу тягаря усередині НАТО, передає МЗС Польщі. При цьому, за його словами, США мають зберегти свою участь у зміцненні потенціалу оборони Європи.

19 листопада у Варшаві відбулася зустріч глав МЗС країн Європи. Міністри Франції, Німеччини та Італії особисто зустрілися із Сікорським, а міністри Великої Британії та Іспанії приєдналися віддалено.

16 листопада Сікорський заявив, що цього тижня у Польщі відбудуться "найважливіші" переговори щодо України.

17 листопада прем'єр-міністр Польщі Туск заявив, що російського диктатора Путіна не зупинити дзвінками і наступні тижні стануть вирішальними.

18 листопада у Польщі прокоментували дозвіл США на удари вглиб Росії. Президент Дуда заявив, що це, мабуть, переломний момент у війні.