Наступного тижня у Польщі відбудуться "найважливіші" переговори про Україну – Сікорський
Наступного тижня у Польщі відбудуться "найважливіші" переговори про повномасштабну війну Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає RMF24.
"Найважливіші переговори щодо війни в Україні відбудуться у Варшаві. Наступного тижня я проведу зустріч у форматі Веймарський трикутник плюс", – сказав міністр.
На зустрічі будуть присутні глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Також, за словами Сікорського, запрошено нову голову європейської дипломатії Каю Каллас, главу МЗС України Андрія Сибігу та представників інших країн.
12 листопада Сікорський анонсував "дуже серйозну" розмову про Україну та Європу на засіданні Ради міністрів закордонних справ 18 листопада.
- 2 листопада Сікорський запропонував Україні купувати зброю у кредит у підприємств Польщі.
- 5 листопада глава польського МЗС пояснив, чому країну не поінформували про таємні пункти Плану перемоги України.
- 15 листопада глава МЗС Чехії висловив упевненість, що Трамп не припинить допомогу Україні у війні. Але не виключив, що США вимагатимуть від Європи набагато більшої участі у цьому питанні.