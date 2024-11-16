Наступного тижня у Польщі відбудуться "найважливіші" переговори про Україну – Сікорський

На зустріч запрошено представників Франції, Німеччини, України та інших країн ЄС

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Наступного тижня у Польщі відбудуться "найважливіші" переговори про повномасштабну війну Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає RMF24.

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"Найважливіші переговори щодо війни в Україні відбудуться у Варшаві. Наступного тижня я проведу зустріч у форматі Веймарський трикутник плюс", – сказав міністр.

На зустрічі будуть присутні глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Також, за словами Сікорського, запрошено нову голову європейської дипломатії Каю Каллас, главу МЗС України Андрія Сибігу та представників інших країн.

12 листопада Сікорський анонсував "дуже серйозну" розмову про Україну та Європу на засіданні Ради міністрів закордонних справ 18 листопада.