Глава МЗС Чехії: Не буде так, що Трамп натисне кнопку, і Україна наступного дня не матиме нічого
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський впевнений, що за президентства Дональда Трампа США не припинять допомогу Україні раптово та без попередження. Про це повідомляє чеське видання Novinky.
Водночас він зазначив, що Трамп, ймовірно, вимагатиме від Європи активнішої участі у забезпеченні власної безпеки.
"Не буде так, що Дональд Трамп може натиснути на кнопку, і наступного дня Україна взагалі не матиме нічого", – зазначив Ліпавський.
Міністр додав, що зберігає оптимізм щодо підтримки України, навіть якщо позиція Трампа і республіканців виглядає невизначеною.
"Коли я дивлюся на те, що Дональд Трамп говорить про Китай, про Іран, про безпеку на Близькому Сході, як він говорить про Північну Корею, мені було б дивно, якби Росія ще не була включена у цей пазл", – сказав Ліпавський.
- Інавгурація нового президента США Трампа має відбутися 20 січня. Адміністрація Байдена планує надати всю допомогу до цієї дати.
- 10 листопада Салліван повідомив, що Байден переконуватиме Конгрес і нову адміністрацію продовжити підтримку України.
- 13 листопада речник Пентагону заявив, що у відомства залишилося $7,1 млрд для України за PDA і ще близько $2,1-2,2 млрд за програмою USAI.
- 14 листопада Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.