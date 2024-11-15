Глава МЗС Чехії: Не буде так, що Трамп натисне кнопку, і Україна наступного дня не матиме нічого

Чеський міністр зберігає оптимізм у питанні підтримки України навіть за умов невизначеності у США

Ян Ліпавський (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський впевнений, що за президентства Дональда Трампа США не припинять допомогу Україні раптово та без попередження. Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Водночас він зазначив, що Трамп, ймовірно, вимагатиме від Європи активнішої участі у забезпеченні власної безпеки.

"Не буде так, що Дональд Трамп може натиснути на кнопку, і наступного дня Україна взагалі не матиме нічого", – зазначив Ліпавський.

Міністр додав, що зберігає оптимізм щодо підтримки України, навіть якщо позиція Трампа і республіканців виглядає невизначеною.

"Коли я дивлюся на те, що Дональд Трамп говорить про Китай, про Іран, про безпеку на Близькому Сході, як він говорить про Північну Корею, мені було б дивно, якби Росія ще не була включена у цей пазл", – сказав Ліпавський.