Салліван: Байден переконуватиме Конгрес і нову адміністрацію продовжити підтримку України
Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден переконуватиме Конгрес і адміністрацію обраного президента країни Дональда Трампа продовжити підтримку України. Про це в інтерв’ю телеканалу CBS News заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
"Президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести до Конгресу та нової адміністрації, що США не повинні йти з України, що йти з України означає ще більше нестабільності в Європі", – сказав Салліван.
За його словами, Байден буде наголошувати на важливості виділення необхідних ресурсів для України після завершення терміну його президентства.
"Загроза для України залишатиметься незалежно від того, що саме станеться на полі бою чи за столом переговорів, і США не повинні піти від своїх зобов’язань перед Україною або перед 50 країнами, які ми об’єднали на захист України в Європі та Азії", – наголосив радник Білого дому.
Водночас Салліван відмовився говорити, чи йдеться про якусь конкретну законодавчу пропозицію щодо фінансування.
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- У Зеленського відреагували на матеріал WSJ про заморожування війни та заявили, що це російське вкидання.
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