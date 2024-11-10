Салливан: Байден будет убеждать Конгресс и новую администрацию продлить поддержку Украины
Действующий президент США Джо Байден будет убеждать Конгресс и администрацию избранного президента страны Дональда Трампа продолжить поддержку Украины. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней довести до Конгресса и новой администрации, что США не должны уходить из Украины, что уходить из Украины означает еще больше нестабильности в Европе", – сказал Салливан.
По его словам, Байден будет подчеркивать важность выделения необходимых ресурсов для Украины после истечения срока его президентства.
"Угроза для Украины будет оставаться независимо от того, что произойдет на поле боя или за столом переговоров, и США не должны уйти от своих обязательств перед Украиной или перед 50 странами, которые мы объединили в защиту Украины в Европе и Азии", – подчеркнул советник Белого дома.
В то же время Салливан отказался говорить, идет ли речь о каком-то конкретном законодательном предложении по финансированию.
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