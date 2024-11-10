МИД Франции: Трамп слишком мудрый, чтобы согласиться на наибольшую за 75 лет аннексию
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины, невзирая на его заявления во время избирательной кампании. Такое мнение глава МИД Франции высказал в интервью изданию Le Parisien, комментируя информацию о том, что Трамп может отказаться оказывать помощь Украине.
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Барро заявил, что Трамп "слишком мудрый, чтобы согласиться одобрить самую большую аннексию территорий за последние 75 лет".
"Он слишком мудрый, чтобы забыть, что справедливый и крепкий мир не может быть заключен за спинами украинцев и через головы европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира", — подчеркнул глава МИД.
- 7 ноября 2024 года президент Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "прекрасным".
- Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.
- В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о скором завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.