МИД Франции: Трамп слишком мудрый, чтобы согласиться на наибольшую за 75 лет аннексию

Жан-Ноэль Барро заявил, что Дональд Трамп слишком мудрый, чтобы забыть, что справедливый и крепкий мир не может быть заключен за спинами украинцев

Жан-Ноэль Барро (Фото: Jalal Morchidi/EPA)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины, невзирая на его заявления во время избирательной кампании. Такое мнение глава МИД Франции высказал в интервью изданию Le Parisien, комментируя информацию о том, что Трамп может отказаться оказывать помощь Украине.

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Барро заявил, что Трамп "слишком мудрый, чтобы согласиться одобрить самую большую аннексию территорий за последние 75 лет".

"Он слишком мудрый, чтобы забыть, что справедливый и крепкий мир не может быть заключен за спинами украинцев и через головы европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира", — подчеркнул глава МИД.