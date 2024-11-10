Глава МЗС Франції: Трамп надто мудрий, щоб погодитися на найбільшу за останні 75 років анексію

Жан-Ноель Барро заявив, що Дональд Трамп занадто мудрий, щоб забути, що справедливий і міцний мир не може бути укладений за спинами українців

Жан-Ноель Барро (Фото: Jalal Morchidi/EPA)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України, попри його заяви під час виборчої кампанії. Таку думку глава МЗС Франції висловив в інтерв’ю виданню Le Parisien, коментуючи інформацію про те, що Трамп може відмовитися надавати допомогу Україні.

Барро заявив, що Трамп "занадто мудрий, щоб погодитися схвалити найбільшу анексію територій за останні 75 років".

"Він занадто мудрий, щоб забути, що справедливий і міцний мир не може бути укладений за спинами українців і через голови європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками у Європі та інших регіонах світу", – наголосив глава МЗС.