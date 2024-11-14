Адміністрація Байдена планує передати всю обіцяну Україні зброю до кінця каденції – Сибіга

Йдеться як про швидке передання озброєнь зі складів Пентагону, так і про оплату контрактів на виробництво

Андрій Сибіга (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що адміністрація Джо Байдена запевнила у переданні Україні усієї обіцяної допомоги в останні тижні своєї каденції. Про результати зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном посадовець розповів в ефірі телемарафону.

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"Маємо конкретні підтвердження щодо військової допомоги. Чинна адміністрація планує в останні тижні своєї каденції передати Україні дуже суттєві обсяги військової допомоги – і це ми предметно і в деталях обговорили з моїм візаві", – повідомив Сибіга

За його словами, США планують передати всю зброю за програмою прямих президентських повноважень. Йдеться про Presidential drawdown authority (PDA), за якою озброєння надається зі складів Пентагону, і яка передбачає швидке постачання.

Також Штати запевнили українську сторону, що оплатять усі контракти на виробництво зброї, передбачені програмою підтримки України. Допомога за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) надходить довше, ніж за PDA.

"Це надзвичайно важливо, і такі запевнення були отримано під час зустрічі", – підсумував очільник української дипломатії.