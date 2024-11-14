Администрация Байдена планирует передать все обещанное Украине оружие до конца срока – МИД

Речь идет как о скорой передаче вооружений со складов Пентагона, так и об оплате контрактов на производство

Андрей Сибига (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что администрация Джо Байдена заверила в передаче Украине всей обещанной помощи в последние недели своей каденции. О результатах встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном чиновник рассказал в эфире телемарафона.

"Имеем конкретные подтверждения о военной помощи. Действующая администрация планирует в последние недели своей каденции передать Украине очень существенные объемы военной помощи – и это мы предметно и в деталях обсудили с моим визави", – сообщил Сибига.

По его словам, США планируют передать все оружие по программе прямых президентских полномочий. Речь идет о Presidential drawdown authority (PDA), согласно которой вооружение предоставляется со складов Пентагона, что предусматривает быструю поставку.

Также Штаты заверили украинскую сторону, что оплатят все контракты на производство оружия, предусмотренные программой поддержки Украины. Помощь по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) поступает дольше, чем по PDA.

"Это очень важно, и такие заверения были получены во время встречи", – подытожил глава украинской дипломатии.