Администрация Байдена планирует передать все обещанное Украине оружие до конца срока – МИД
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что администрация Джо Байдена заверила в передаче Украине всей обещанной помощи в последние недели своей каденции. О результатах встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном чиновник рассказал в эфире телемарафона.
"Имеем конкретные подтверждения о военной помощи. Действующая администрация планирует в последние недели своей каденции передать Украине очень существенные объемы военной помощи – и это мы предметно и в деталях обсудили с моим визави", – сообщил Сибига.
По его словам, США планируют передать все оружие по программе прямых президентских полномочий. Речь идет о Presidential drawdown authority (PDA), согласно которой вооружение предоставляется со складов Пентагона, что предусматривает быструю поставку.
Также Штаты заверили украинскую сторону, что оплатят все контракты на производство оружия, предусмотренные программой поддержки Украины. Помощь по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) поступает дольше, чем по PDA.
"Это очень важно, и такие заверения были получены во время встречи", – подытожил глава украинской дипломатии.
- Инаугурация нового президента США Трампа должна состояться 20 января, так что администрация Байдена планирует оказать всю помощь до наступления этой даты.
- Накануне представитель Пентагон заявил, что у ведомства осталось $7,1 млрд для Украины за PDA и еще около $2,1-2,2 млрд по программе USAI.
- Также Сибига сообщил, что Украина настроена "сдержанно оптимистично" после обсуждения с американским коллегой Блинкеном возможности нанесения дальнобойных ударов по России и евроатлантической интеграции.