Ни одна система вооружений не способна остановить войну, вопрос в общем потенциале – США

Также необходимо сосредоточиться на том, что работает, отметил Остин

Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Ни одна отдельная система вооружений не способна изменить ситуацию на поле боя и остановить войну – важно совокупное влияние военного потенциала Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин в публикации для журнала Foreign Affairs.

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"Нет серебряной пули (простого решения сложной проблемы. – Ред.). Никакая отдельная [военная] способность не сможет изменить ситуацию. Ни одна система не прекратит нападение Путина", – заявил чиновник.

По его мнению, важно совокупное влияние военного потенциала Украины и сосредоточение на том, что работает.

Также Остин заявил, что российский диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне, а украинские заводы выпускают "одни из лучших беспилотников в мире".