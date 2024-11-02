Ни одна система вооружений не способна остановить войну, вопрос в общем потенциале – США
Ни одна отдельная система вооружений не способна изменить ситуацию на поле боя и остановить войну – важно совокупное влияние военного потенциала Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин в публикации для журнала Foreign Affairs.
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"Нет серебряной пули (простого решения сложной проблемы. – Ред.). Никакая отдельная [военная] способность не сможет изменить ситуацию. Ни одна система не прекратит нападение Путина", – заявил чиновник.
По его мнению, важно совокупное влияние военного потенциала Украины и сосредоточение на том, что работает.
Также Остин заявил, что российский диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне, а украинские заводы выпускают "одни из лучших беспилотников в мире".
- Ранее, в апреле, тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже высказывал позицию, что "ситуацию на поле боя не может изменить одна система", когда комментировал передачу Украине истребителей F-16.
- 21 октября глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он анонсировал пакет помощи ВСУ на $400 млн. Впоследствии, 1 ноября, Соединенные Штаты объявили пакет на $425 млн.