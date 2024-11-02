Жодна система озброєнь не здатна зупинити війну, питання у загальному потенціалі України – Пентагон
Жодна окрема система озброєнь не здатна змінити ситуацію на полі бою та зупинити війну – важливий сукупний вплив військового потенціалу України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін у публікації для журналу Foreign Affairs.
"Немає срібної кулі (простого рішення складної проблеми. – Ред.). Жодна окрема [військова] спроможність не зможе змінити ситуацію. Жодна система не припинить напад Путіна", – заявив чиновник.
На його думку, важливим є сукупний вплив військового потенціалу України та зосередження на тому, що працює.
Також Остін заявив, що російський диктатор Володимир Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей у війні, а наразі українські заводи випускають "одні з найкращих безпілотників у світі".
- Раніше, у квітні, тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж висловлював позицію, що "ситуацію на полі бою не може змінити одна система", коли коментував передання Україні винищувачів F-16.
- 21 жовтня глава Пентагону прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він анонсував пакет допомоги ЗСУ на $400 млн. Згодом, 1 листопада, Сполучені Штати оголосили пакет на $425 млн.