Жодна система озброєнь не здатна зупинити війну, питання у загальному потенціалі України – Пентагон

Також необхідно зосередитися на тому, що працює, зазначив Остін

Ллойд Остін (Фото: EPA)

Жодна окрема система озброєнь не здатна змінити ситуацію на полі бою та зупинити війну – важливий сукупний вплив військового потенціалу України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін у публікації для журналу Foreign Affairs.

"Немає срібної кулі (простого рішення складної проблеми. – Ред.). Жодна окрема [військова] спроможність не зможе змінити ситуацію. Жодна система не припинить напад Путіна", – заявив чиновник.

На його думку, важливим є сукупний вплив військового потенціалу України та зосередження на тому, що працює.

Також Остін заявив, що російський диктатор Володимир Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей у війні, а наразі українські заводи випускають "одні з найкращих безпілотників у світі".