Глава МИД Чехии: Не будет так, что Трамп нажмет кнопку, и Украина ничего не будет иметь

Чешский министр сохраняет оптимизм в вопросе поддержки Украины даже при неопределенности в США

Ян Липавский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский уверен, что при президентстве Дональда Трампа США не прекратят помощь Украине внезапно и без предупреждения. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

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В то же время он отметил, что Трамп, вероятно, потребует от Европы более активного участия в обеспечении собственной безопасности.

"Не будет так, что Дональд Трамп может нажать на кнопку, и на следующий день Украина вообще ничего не будет иметь", – отметил Липавский.

Министр добавил, что сохраняет оптимизм относительно поддержки Украины, даже если позиция Трампа и республиканцев выглядит неопределенной.

"Когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если бы Россия еще не была включена в этот пазл", – сказал Липавский.