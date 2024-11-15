Глава МИД Чехии: Не будет так, что Трамп нажмет кнопку, и Украина ничего не будет иметь
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский уверен, что при президентстве Дональда Трампа США не прекратят помощь Украине внезапно и без предупреждения. Об этом сообщает чешское издание Novinky.
В то же время он отметил, что Трамп, вероятно, потребует от Европы более активного участия в обеспечении собственной безопасности.
"Не будет так, что Дональд Трамп может нажать на кнопку, и на следующий день Украина вообще ничего не будет иметь", – отметил Липавский.
Министр добавил, что сохраняет оптимизм относительно поддержки Украины, даже если позиция Трампа и республиканцев выглядит неопределенной.
"Когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если бы Россия еще не была включена в этот пазл", – сказал Липавский.
- Инаугурация нового президента США Трампа должна состояться 20 января. Администрация Байдена планирует оказать всю помощь до этой даты.
- 10 ноября Салливан сообщил, что Байден будет убеждать Конгресс и новую администрацию продлить поддержку Украины.
- 13 ноября представитель Пентагона заявил, что у ведомства осталось $7,1 млрд для Украины по PDA и еще около $2,1-2,2 млрд по программе USAI.
- 14 ноября Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне.