На следующей неделе в Польше пройдут "важнейшие" переговоры об Украине – Сикорский
На следующей неделе в Польше состоятся "наиболее важные" переговоры о полномасштабной войне России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.
"Наиболее важные переговоры по войне в Украине пройдут в Варшаве. На следующей неделе я проведу встречу в формате Веймарский треугольник плюс", – сказал министр.
На встрече будут присутствовать глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Также, по словам Сикорского, приглашены новая глава европейской дипломатии Кайя Каллас, глава МИД Украины Андрей Сибига и представители других стран.
12 ноября Сикорский анонсировал "очень серьезный" разговор об Украине и Европе на заседании Совета министров иностранных дел 18 ноября.
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