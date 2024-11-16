На следующей неделе в Польше пройдут "важнейшие" переговоры об Украине – Сикорский

На встречу приглашены представители Франции, Германии, Украины и других стран ЕС

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

На следующей неделе в Польше состоятся "наиболее важные" переговоры о полномасштабной войне России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.

"Наиболее важные переговоры по войне в Украине пройдут в Варшаве. На следующей неделе я проведу встречу в формате Веймарский треугольник плюс", – сказал министр.

На встрече будут присутствовать глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Также, по словам Сикорского, приглашены новая глава европейской дипломатии Кайя Каллас, глава МИД Украины Андрей Сибига и представители других стран.

12 ноября Сикорский анонсировал "очень серьезный" разговор об Украине и Европе на заседании Совета министров иностранных дел 18 ноября.