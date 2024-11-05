Сикорский объяснил, почему Польшу не проинформировали о тайной части Плана победы

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Польшу не проинформировали о тайной части Плана победы, который представил союзникам президент Владимир Зеленский из-за того, что речь шла об оружии, которого нет у Варшавы. Об этом в эфире TVN 24 сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, цитирует Радио Свобода.

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"Речь идет о технических данных определенных видов оружия. Зеленский был очень недоволен, что это попало в прессу, и это было достаточно чувствительным. Он хотел удержать это в тайне, и так не произошло. Речь шла о видах оружия, которого у нас нет", – заявил глава МИД страны, отвечая на вопрос о том, почему о деталях Плана сообщили Германии, Франции, Италии, Великобритании, а Польша их не получила.

29 октября журналисты американской газеты The New York Times, пообщавшись с неназванными чиновниками США, написали, что в тайном приложении к Плану победы Киев просит от Вашингтона дальнобойные ракеты Tomahawk. На следующий день Зеленский заявил, что информация о том, что Украина в рамках Плана победы хочет получить от США крылатые ракеты дальнего радиуса действия, была секретной, но медиа "слили" ее.

Также Сикорский прокомментировал публичные заявления Зеленского о том, что Польша отказывается передать Украине свои МиГ-29. По его словам, этот вопрос стоит на повестке переговоров с НАТО.

"То, в чем нуждается наше войско, наши противовоздушные силы для полной защиты воздушного пространства, к сожалению, не решено, поэтому мы не можем согласиться на эту просьбу Украины", — подчеркнул он.

Соглашение в сфере безопасности, подписанное 8 июля между Украиной и Польшей, предусматривает, что Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов).

27 августа Зеленский заявил, что Польша пока не приняла окончательное решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.

29 октября Дуда заявил, что Польша не исключает передачи истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.