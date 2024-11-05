Сікорський пояснив, чому Польщу не поінформували про таємну частину Плану перемоги

Раніше NYT писало, що у таємному додатку до Плану перемоги Київ просить від Вашингтона далекобійні ракети Tomahawk

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Польщу не поінформували про таємну частину Плану перемоги, який представив союзникам президент Володимир Зеленський через те, що в ній йшлося про зброю, якої немає у Варшави. Про це в ефірі TVN 24 повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, цитує Радіо Свобода.

"Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси, й це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не сталося. Йшлося про види зброї, якої в нас немає", – заявив очільник МЗС країни, відповідаючи на запитання про те, чому про деталі Плану повідомили Німеччині, Франції, Італії, Великій Британії, натомість Польща їх не отримала.

29 жовтня журналісти американської газети The New York Times, поспілкувавшись з неназваними урядовцями США, написали, що у таємному додатку до Плану перемоги Київ просить від Вашингтона далекобійні ракети Tomahawk. Наступного дня Зеленський заявив, що інформація про те, що Україна у рамках Плану перемоги хоче отримати від США крилаті ракети дальнього радіуса дії, була секретною, але медіа "злили" її.

Також Сікорський прокоментував публічні заяви Зеленського про те, що Польща відмовляється передати Україні свої МіГ-29. За його словами, це питання стоїть на порядку денному переговорів із НАТО.

"Те, чого потребує наше військо, наші протиповітряні сили для повного захисту повітряного простору, на жаль, не є вирішене, тому ми не можемо погодитися на це прохання України", – наголосив він.

Безпекова угода, підписана 8 липня між Україною та Польщею, передбачає, що Варшава розгляне можливість передання Києву не менше як однієї додаткової ескадрильї винищувачів МіГ-29 (щонайменше 14 літаків).

27 серпня Зеленський заявив, що Польща поки не ухвалила остаточного рішення щодо передання Україні винищувачів МіГ-29.

29 жовтня Дуда заявив, що Польща не виключає передання винищувачів МіГ Україні, але за умови, що Захід надасть країні альтернативні літаки для захисту.