У Польщі та Німеччині підтримали дозвіл на удари вглиб Росії: Адекватна відповідь Путіну

Глава МВС Польщі та міністр закордонних справ Німеччини переконані, що це правильне рішення

ЗСУ (Фото: Генштаб)

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк прокоментував дозвіл США на далекобійні удари по Росії. За його словами, це правильна відповідь російському диктатору Володимиру Путіну. Аналогічну позицію висловила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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"Рішення президента Байдена та його союзників дозволити Україні використовувати ракети великої дальності за межами її території – єдина й адекватна відповідь Путіну, який розуміє лише силу", – написав він у мережі Х.

За словами голови польського МВС, майже 1000 днів повномасштабної війни "не залишають жодних сумнівів" щодо цього питання.

Бербок також підтримала це "важливе" рішення США та зазначила, що воно не є зміною стратегії Заходу, передає Reuters.

"Рішення американської сторони, і я хотіла би наголосити, що це не переосмислення, а посилення того, що вже було зроблено іншими партнерами, вкрай важливе зараз", – сказала вона в Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

17 листопада NYT заявило, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.

Президент Володимир Зеленський того ж дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".

18 листопада Axios повідомило, що Байден схвалив удари ракетами ATACMS тільки Курської області РФ, де зосереджені солдати КНДР.

Президент Венесуели водночас назвав "шаленим" дозвіл далекобійних ударів по РФ і заявив, що "американський імперіалізм вступив у фазу божевілля".