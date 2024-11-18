В Польше и Германии поддержали разрешение на удары вглубь России: Адекватный ответ Путину

Глава МВД Польши и министр иностранных дел Германии убеждены, что это правильное решение

ВСУ (Фото: Генштаб)

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк прокомментировал разрешение США на дальнобойные удары по России. По его словам, это правильный ответ российскому диктатору Владимиру Путину. Аналогичную позицию высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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"Решение президента Байдена и его союзников разрешить Украине использовать ракеты большой дальности за пределами ее территории – единственный и адекватный ответ Путину, который понимает только силу", – написал он в сети Х.

По словам главы польского МВД, почти 1000 дней полномасштабной войны "не оставляют никаких сомнений" по этому вопросу.

Бербок также поддержала это "важное" решение США и отметила, что оно не является изменением стратегии Запада, передает Reuters.

"Решение американской стороны, и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами, крайне важно в данный момент", – сказала она в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС.

17 ноября NYT заявило, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.

Президент Владимир Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".

18 ноября Axios сообщило, что Байден одобрил удары ракетами ATACMS только по Курской области РФ, где сосредоточены солдаты КНДР.

Президент Венесуэлы в то же время назвал "безумным" разрешение дальнобойных ударов по РФ и заявил, что "американский империализм вступил в фазу безумия".