Сикорский: Крупнейшие страны Европы готовы взять на себя помощь Украине

Польский министр также отметил, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности за свою безопасность

Радослав Сикорский и главы МИД Италии, Франции и Германии (Фото: МИД Польши)

Страны Европы, в том числе Польша, готовы взять на себя помощь Украине в случае, если США сократят поддержку. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на саммите в Варшаве, передает Dorzeczy.

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"Мы думали о возможностях увеличения нашей поддержки Украины. В этом контексте я с признательностью отмечаю готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США", – сказал он.

Также Сикорский отметил, что Европа должна взять на себя большую часть ответственности за свою безопасность. Добиться этого можно при помощи "более сбалансированного" распределения бремя внутри НАТО, передает МИД Польши. При этом, по его словам, США должны сохранить свое участие в укреплении потенциала обороны Европы.

19 ноября в Варшаве состоялась встреча глав МИД стран Европы. Министры Франции, Германии и Италии лично встретились с Сикорским, а министры Великобритании и Испании присоединились удаленно.

16 ноября Сикорский заявил, что на текущей неделе в Польше пройдут "важнейшие" переговоры об Украине.

17 ноября премьер-министр Польши Туск заявил, что российского диктатора Путина не остановить звонками и следующие недели станут решающими.

18 ноября в Польше прокомментировали разрешение США на удары вглубь России. Президент Дуда заявил, что это, вероятно, переломный момент в войне.