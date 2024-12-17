Сикорский заявил, что к переговорам нужно принуждать Россию, а не Украину

Польский министр заявил, что страна ужесточит санкции против РФ за время председательства в Совете ЕС

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что к переговорам по прекращению войны нужно принуждать Россию, а не Украину. Об этом он заявил в Брюсселе, передают Le Telegramme и Польское радио.

"Распределение задач должно быть таким, чтобы и США, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву", – заявил Сикорский.

Кроме того, санкции против России, по словам Сикорского, будут усиливаться в тот период, пока Польша председательствует в Совете Евросоюза. Уже наложенные санкции будут "уплотнены", а также будут наложены новые, в частности на теневой флот РФ.

Он также отметил, что Европа должна "еще больше мобилизоваться" на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа в январе 2025 года.

19 ноября глава МИД Польши заявлял, что самые большие страны Европы готовы взять на себя помощь Украине.

12 декабря Сикорский заявил, что роль Польши в войне – это обеспечивать логистику для Украины, войска посылать страна не будет.