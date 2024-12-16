Трамп: Є невеликий прогрес у припиненні війни РФ проти України

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, пекельну війну, яка триває", – заявив американський політик

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його команда має "невеликий прогрес" у намаганні зупинити російсько-українську війну. Про це він розповів під час спілкування з журналістами у своєму маєтку Мар-а-Лаго, трансляцію якого проводив суспільний мовник PBS.

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"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, пекельну війну, яка триває. [...] У нас є невеликий прогрес", – заявив американський політик.

За словами Трампа, його команда для досягнення миру "докладе всіх зусиль і робить все можливе, і побачимо, що станеться".

Інших подробиць стосовно "невеликого прогресу" він не навів.

Раніше, 7 грудня, Трамп зустрічався з президентом Володимиром Зеленський та французьким лідером Емманюелем Макроном у Парижі. Згодом голова української держави заявив, що американський політик "налаштований рішуче". Уже наступного дня Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.

Згодом агенція Reuters з посиланням на джерела написала, що Трамп на зустрічі дав чітко зрозуміти, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників стверджує, що Трамп заявив Зеленському та Макрону, що він не підтримує членство України в НАТО, але хотів би бачити "сильну, добре озброєну Україну" після будь-якого припинення бойових дій. Серед іншого йшлося і про введення європейських миротворців для спостереження за можливим припиненням вогню.

Після зустрічі у Парижі Трамп заявив, що останнім часом не спілкувався з Володимиром Путіним, але відмовився уточнити, чи говорив з диктатором після своєї перемоги на виборах. Республіканець зазначив: не хоче робити те, що може нашкодити переговорам.