Трамп: Є невеликий прогрес у припиненні війни РФ проти України
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його команда має "невеликий прогрес" у намаганні зупинити російсько-українську війну. Про це він розповів під час спілкування з журналістами у своєму маєтку Мар-а-Лаго, трансляцію якого проводив суспільний мовник PBS.
"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, пекельну війну, яка триває. [...] У нас є невеликий прогрес", – заявив американський політик.
За словами Трампа, його команда для досягнення миру "докладе всіх зусиль і робить все можливе, і побачимо, що станеться".
Інших подробиць стосовно "невеликого прогресу" він не навів.
Раніше, 7 грудня, Трамп зустрічався з президентом Володимиром Зеленський та французьким лідером Емманюелем Макроном у Парижі. Згодом голова української держави заявив, що американський політик "налаштований рішуче". Уже наступного дня Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.
Згодом агенція Reuters з посиланням на джерела написала, що Трамп на зустрічі дав чітко зрозуміти, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.
Видання The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників стверджує, що Трамп заявив Зеленському та Макрону, що він не підтримує членство України в НАТО, але хотів би бачити "сильну, добре озброєну Україну" після будь-якого припинення бойових дій. Серед іншого йшлося і про введення європейських миротворців для спостереження за можливим припиненням вогню.
Після зустрічі у Парижі Трамп заявив, що останнім часом не спілкувався з Володимиром Путіним, але відмовився уточнити, чи говорив з диктатором після своєї перемоги на виборах. Республіканець зазначив: не хоче робити те, що може нашкодити переговорам.
- 12 грудня Трамп розкритикував в інтерв'ю Time дозвіл Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по території Росії. Водночас він пообіцяв не відмовлятися від України, але допомога буде важелем проти РФ.
- 13 грудня номінований Трампом на посаду спецпосланця в Україні генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог вважає, що обраний президент США може завершити російсько-українську війну за кілька місяців.
- 15 грудня майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що команда новообраного президента буде готова "ретельно розглянути" припинення вогню як перший крок до закінчення бойових дій у війні РФ проти України.