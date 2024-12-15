У Трампа готові "ретельно розглянути" припинення вогню як початок закінчення війни РФ проти України
Команда новообраного президента Дональда Трампа буде готова "ретельно розглянути" припинення вогню як перший крок до закінчення бойових дій у війні РФ проти України. Про це заявив майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю CBS News.
Журналістка нагадала про зустріч прем'єра Угорщини Віктора Орбана з Трампом у Флориді, після якої європейський політик зателефонував диктатору Володимиру Путіну й заявив, що нібито пропонував "різдвяне перемир'я" Україні. Вона запитала республіканця, чи несе Орбан якесь послання від Трампа?
"Ну, Орбан регулярно спілкується з росіянами, і він явно має добрі стосунки з президентом Трампом, і я сподіваюся, що весь світ захоче побачити якесь припинення бійні, яка відбувається на сході України", – відповів Волц.
За його словами, необхідно припинити бойові дії, і якщо першим кроком до цього буде "якийсь тип припинення вогню", то у Трампа "ретельно розглянуть, що це означає". Слід зауважити, що республіканець не уточнив, чи має він на увазі саме ідеї, які озвучує Орбан.
Водночас, додав політик, до інавгурації команда новообраного президента перебуває у координації з чинною адміністрацією Джо Байдена.
На повторне запитання, чи передавав Трамп якесь повідомлення Путіну через Орбана, Волц відмовився надати подробиці.
"Але, авжеж, ми продовжимо говорити, і президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він хоче, аби ця війна закінчилася", – підсумував республіканець.
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