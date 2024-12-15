У Трампа готові "ретельно розглянути" припинення вогню як початок закінчення війни РФ проти України

Волц не відповів, чи передавав Трамп якесь повідомлення Путіну через Орбана

Майк Волтц (Фото: EPA / AARON SCHWARTZ)

Команда новообраного президента Дональда Трампа буде готова "ретельно розглянути" припинення вогню як перший крок до закінчення бойових дій у війні РФ проти України. Про це заявив майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю CBS News.

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Журналістка нагадала про зустріч прем'єра Угорщини Віктора Орбана з Трампом у Флориді, після якої європейський політик зателефонував диктатору Володимиру Путіну й заявив, що нібито пропонував "різдвяне перемир'я" Україні. Вона запитала республіканця, чи несе Орбан якесь послання від Трампа?

"Ну, Орбан регулярно спілкується з росіянами, і він явно має добрі стосунки з президентом Трампом, і я сподіваюся, що весь світ захоче побачити якесь припинення бійні, яка відбувається на сході України", – відповів Волц.

За його словами, необхідно припинити бойові дії, і якщо першим кроком до цього буде "якийсь тип припинення вогню", то у Трампа "ретельно розглянуть, що це означає". Слід зауважити, що республіканець не уточнив, чи має він на увазі саме ідеї, які озвучує Орбан.

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Водночас, додав політик, до інавгурації команда новообраного президента перебуває у координації з чинною адміністрацією Джо Байдена.

На повторне запитання, чи передавав Трамп якесь повідомлення Путіну через Орбана, Волц відмовився надати подробиці.

"Але, авжеж, ми продовжимо говорити, і президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він хоче, аби ця війна закінчилася", – підсумував республіканець.

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