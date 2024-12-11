Орбан заявив, що пропонував Україні різдвяне припинення вогню. У Зеленського відповіли

Дмитро Литвин заявив, що угорська сторона, як завжди, з Україною нічого не обговорювала

Віктор Орбан (Фото: Zoltan Mathe/EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні різдвяне припинення вогню, однак президент Володимир Зеленський відкинув цю пропозицію. Україна не уповноважувала Угорщину ні на що, йдеться у коментарі радника президента з питань комунікацій Дмитра Литвина, наданому українським ЗМІ.

Увечері 11 грудня Орбан повідомив у соціальній мережі X, що Зеленський відкинув його пропозицію щодо припинення вогню.

"Наприкінці угорського головування в Європейському Союзі ми зробили нові зусилля для миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні це явно відкинув і виключив. Ми зробили все, що могли", – написав Орбан.

На заяву угорського прем’єра відреагував Литвин. У коментарі українським медіа він заявив, що угорська сторона, як завжди, з Україною нічого не обговорювала. Також Будапешт не попереджав про свої контакти з Москвою.

"Як і завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Як і завжди, Україна в щоденному режимі працює для звільнення полонених, і вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року", – сказав Литвин.

Він додав, що Україна налаштована на повноцінний мир, і робить все в координації з партнерами, щоб цього досягти, – разом зі США, Європою та іншими партнерами у світі.

Радник президента резюмував, що потрібні "не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки".