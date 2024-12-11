"Не треба грати на власний імідж". Зеленський відреагував на розмову Орбана з Путіним

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Для досягнення миру потрібні рішучість Сполучених Штатів, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй. Так президент Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Глава держави висловив сподівання, що угорський прем’єр не телефонуватиме поваленому сирійському диктатору Башару Асаду, щоб послухати "ще і його годинні лекції".

"Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН", – наголосив Зеленський.

Він додав, що "не треба грати на власний імідж коштом єдності" – потрібно дбати про спільний успіх.

"Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", – наголосив президент.

Він подякував новообраному президенту США Дональду Трампу "й багатьом лідерам Європи, із якими ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру".

Раніше 11 грудня стало відомо, що вранці Орбан провів розмову з Путіним.

"Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни", – заявив угорський прем'єр.

Він стверджує, що Угорщина вживає "усіх можливих дипломатичних кроків", щоб виступити на користь припинення вогню та мирних переговорів.