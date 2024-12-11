Зеленский отреагировал на телефонный разговор Орбана с Путиным

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Для достижения мира нужны решимость Соединенных Штатов, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на телефонный разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава государства выразил надежду, что венгерский премьер не будет звонить свергнутому сирийскому диктатору Башару Асаду, чтобы послушать "еще и его часовые лекции".

"Совершенно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что не нужно играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться об общем успехе.

"Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", — подчеркнул президент.

Он поблагодарил новоизбранного президента США Дональда Трампа "и многих лидеров Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира".

Ранее 11 декабря стало известно, что утром Орбан провел разговор с Путиным.

"Это самые опасные недели российско-украинской войны", – заявил венгерский премьер.

Он утверждает, что Венгрия предпринимает "все возможные дипломатические шаги", чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров.