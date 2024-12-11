Зеленский отреагировал на телефонный разговор Орбана с Путиным
Для достижения мира нужны решимость Соединенных Штатов, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на телефонный разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.
Глава государства выразил надежду, что венгерский премьер не будет звонить свергнутому сирийскому диктатору Башару Асаду, чтобы послушать "еще и его часовые лекции".
"Совершенно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН", — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что не нужно играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться об общем успехе.
"Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", — подчеркнул президент.
Он поблагодарил новоизбранного президента США Дональда Трампа "и многих лидеров Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира".
Ранее 11 декабря стало известно, что утром Орбан провел разговор с Путиным.
"Это самые опасные недели российско-украинской войны", – заявил венгерский премьер.
Он утверждает, что Венгрия предпринимает "все возможные дипломатические шаги", чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров.
- 2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев, начав свою "миротворческую миссию". На встрече с Зеленским он предложил прекратить огонь для переговоров. Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свое видение достижения мира.
- После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с Путиным. В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.
- 8 июля Зеленский заявил, что не знал о планах Орбана лететь в Москву после визита в Киев, а также исключил возможность его посредничества в переговорах с РФ.