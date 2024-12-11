Орбан поговорил с Путиным час – снова пишет о прекращении огня и переговорах
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
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По словам Орбана, разговор состоялся утром и длился час.
"Это самые опасные недели российско-украинской войны", – заявил премьер.
Он утверждает, что Венгрия предпринимает "все возможные дипломатические шаги", чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров.
Других деталей по поводу содержания разговора Орбан не привел.
Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна на этой неделе возобновит так называемую "миротворческую миссию" по окончании российско-украинской войны. Такое заявление чиновник сделал после встречи Орбана с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
- 2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев, начав свою "миротворческую миссию". На встрече с Зеленским он предложил прекратить огонь для переговоров. Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свое видение достижения мира.
- После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с Путиным. В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.
- 8 июля Зеленский заявил, что не знал о планах Орбана лететь в Москву после визита в Киев, а также исключил возможность его посредничества в переговорах с РФ.