Орбан поговорил с Путиным час – снова пишет о прекращении огня и переговорах

Виктор Орбан и Владимир Путин в Пекине в 2023 году (Иллюстративное фото: EPA)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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По словам Орбана, разговор состоялся утром и длился час.

"Это самые опасные недели российско-украинской войны", – заявил премьер.

Он утверждает, что Венгрия предпринимает "все возможные дипломатические шаги", чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров.

Других деталей по поводу содержания разговора Орбан не привел.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна на этой неделе возобновит так называемую "миротворческую миссию" по окончании российско-украинской войны. Такое заявление чиновник сделал после встречи Орбана с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.