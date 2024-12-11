После встречи Орбана с Трампом Венгрия решила возобновить "миротворческую миссию"
Венгрия на этой неделе возобновит так называемую миротворческую миссию по завершению российско-украинской войны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после встречи премьера Виктора Орбана с избранным президентом США Дональдом Трампа во Флориде, передает Barron's.
10 декабря Орбан встретился с Трампом в имении последнего в Мар-а-Лаго. Это произошло через несколько дней после того, как избранный американский лидер провел переговоры с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже.
Сийярто отметил, что переговоры в США доказали: "Не случайно те, кто выступает за мир в Украине, были в восторге от того, что президент Трамп победил на этих выборах".
"На этой неделе произойдет еще как минимум два события, которые будут частью венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра", – анонсировал глава венгерского МИД.
- 5 декабря 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что с приходом Трампа завершение российско-украинской войны "еще никогда не казалось таким близким".
- Ранее канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что предложил Трампу свою страну как площадку для переговоров Украины и России.