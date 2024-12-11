После встречи Орбана с Трампом Венгрия решила возобновить "миротворческую миссию"

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что будут по меньшей мере еще два "миротворческих мероприятия"

Пеер Сийярто (Фото: ЕРА/DOMENIC AQUILINA)

Венгрия на этой неделе возобновит так называемую миротворческую миссию по завершению российско-украинской войны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после встречи премьера Виктора Орбана с избранным президентом США Дональдом Трампа во Флориде, передает Barron's.

10 декабря Орбан встретился с Трампом в имении последнего в Мар-а-Лаго. Это произошло через несколько дней после того, как избранный американский лидер провел переговоры с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже.

Сийярто отметил, что переговоры в США доказали: "Не случайно те, кто выступает за мир в Украине, были в восторге от того, что президент Трамп победил на этих выборах".

"На этой неделе произойдет еще как минимум два события, которые будут частью венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра", – анонсировал глава венгерского МИД.

СПРАВКА 2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев, начав свою "миротворческую миссию". На встрече с Зеленским он предложил 2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев, начав свою "миротворческую миссию". На встрече с Зеленским он предложил прекратить огонь для переговоров. Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свое видение достижения мира. После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с Путиным. В украинском МИД заявили , что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву. 8 июля Зеленский заявил, что не знал о планах Орбана лететь в Москву после визита в Киев, а также исключил возможность его посредничества в переговорах с РФ.