Орбан встретился с Трампом в особняке в Мар-а-Лаго. Там были и Маск с Уолтцем – фото

Встреча состоялась через два дня после того, как Трамп пообщался с президентом Зеленским в Париже

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: Х/PM_ViktorOrban)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго. К разговору также присоединились будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц и бизнесмен Илон Маск.

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Орбан опубликовал ряд фото с Трампом во Флориде, подписав: "США сегодня. Будущее началось".

Визит Орбана в США состоялся вскоре после того, как Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную встречу с Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря.

В тот же день украинский президент раскрыл детали этой встречи, назвав ее продуктивной, а Трампа – "настроенным решительно". 8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.