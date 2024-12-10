Орбан зустрівся з Трампом у маєтку в Мар-а-Лаго. Там були й Маск з Волцом – фото

Зустріч відбулася через два дні після того, як Трамп поспілкувався з президентом Зеленським у Парижі

Віктор Орбан та Дональд Трамп (Фото: Х/PM_ViktorOrban)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його маєтку в Мар-а-Лаго. До розмови також долучилися майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волц та бізнесмен Ілон Маск.

Орбан опублікував низку фото з Трампом у Флориді, підписавши: "США сьогодні. Майбутнє почалося".

Візит Орбана до США відбувся невдовзі після того, як Трамп і президент Франції Еммануель Макрон провели спільну зустріч з Володимиром Зеленським у Парижі 7 грудня.

Того самого дня український президент розкрив деталі цієї зустрічі, назвавши її продуктивною, а Трампа – таким, який "налаштований рішуче". 8 грудня Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.