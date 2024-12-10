Орбан зустрівся з Трампом у маєтку в Мар-а-Лаго. Там були й Маск з Волцом – фото
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його маєтку в Мар-а-Лаго. До розмови також долучилися майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волц та бізнесмен Ілон Маск.
Орбан опублікував низку фото з Трампом у Флориді, підписавши: "США сьогодні. Майбутнє почалося".
Візит Орбана до США відбувся невдовзі після того, як Трамп і президент Франції Еммануель Макрон провели спільну зустріч з Володимиром Зеленським у Парижі 7 грудня.
Того самого дня український президент розкрив деталі цієї зустрічі, назвавши її продуктивною, а Трампа – таким, який "налаштований рішуче". 8 грудня Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.
- 5 грудня 2024 року глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що з приходом Трампа завершення російсько-української війни "ще ніколи не здавалося таким близьким".
- До цього канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що запропонував Трампу свою країну як майданчик для переговорів України та Росії.