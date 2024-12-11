Після зустрічі Орбана з Трампом Угорщина вирішила відновити "миротворчу місію" щодо України

Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що будуть щонайменше ще два "миротворчі заходи"

Петер Сійярто (Фото: ЕРА/DOMENIC AQUILINA)

Угорщина цього тижня відновить так звану миротворчу місію щодо завершення російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто після зустрічі прем'єра Віктора Орбана з обраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді, передає Barron's.

10 грудня Орбан зустрівся з Трампом у маєтку останнього в Мар-а-Лаго. Це сталося за кілька днів після того, як обраний американський лідер провів переговори з президентами Франції та України Еммануелем Макроном та Володимиром Зеленським у Парижі.

Сійярто зазначив, що переговори у США довели: "Не випадково ті, хто виступає за мир в Україні, були в захваті від того, що президент Трамп переміг на цих виборах".

"Цього тижня відбудеться ще щонайменше дві події, які будуть частиною угорської миротворчої місії, завтра або післязавтра", – анонсував глава угорського МЗС.

ДОВІДКА 2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва, розпочавши свою "миротворчу місію". На зустрічі із Зеленським він запропонував 2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва, розпочавши свою "миротворчу місію". На зустрічі із Зеленським він запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. Зеленський вислухав Орбана, але у відповідь виклав своє бачення досягнення миру. Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся із Путіним. В українському МЗС заявили , що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви. 8 липня Зеленський заявив, що не знав про плани Орбана летіти до Москви після візиту до Києва, а також відкинув можливість його посередництва у переговорах із РФ.