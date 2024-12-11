Після зустрічі Орбана з Трампом Угорщина вирішила відновити "миротворчу місію" щодо України
Угорщина цього тижня відновить так звану миротворчу місію щодо завершення російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто після зустрічі прем'єра Віктора Орбана з обраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді, передає Barron's.
10 грудня Орбан зустрівся з Трампом у маєтку останнього в Мар-а-Лаго. Це сталося за кілька днів після того, як обраний американський лідер провів переговори з президентами Франції та України Еммануелем Макроном та Володимиром Зеленським у Парижі.
Сійярто зазначив, що переговори у США довели: "Не випадково ті, хто виступає за мир в Україні, були в захваті від того, що президент Трамп переміг на цих виборах".
"Цього тижня відбудеться ще щонайменше дві події, які будуть частиною угорської миротворчої місії, завтра або післязавтра", – анонсував глава угорського МЗС.
- 5 грудня 2024 року глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що з приходом Трампа завершення російсько-української війни "ще ніколи не здавалося таким близьким".
- До цього канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що запропонував Трампу свою країну як майданчик для переговорів України та Росії.