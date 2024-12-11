Орбан поговорив із Путіним годину – знову пише про припинення вогню та переговори

Віктор Орбан та Володимир Путін у Пекіні в 2023 році (Ілюстративне фото: EPA)

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Орбана, розмова відбулася вранці й тривала годину.

"Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни", – заявив прем'єр.

Він стверджує, що Угорщина вживає "усіх можливих дипломатичних кроків", аби виступити на користь припинення вогню та мирних переговорів.

Інших деталей щодо змісту розмови Орбан не навів.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна цього тижня відновить так звану "миротворчу місію" щодо закінчення російсько-української війни. Таку заяву чиновник зробив після зустрічі Орбана з новообраним президентом США Дональдом Трампом.