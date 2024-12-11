Орбан поговорив із Путіним годину – знову пише про припинення вогню та переговори
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами Орбана, розмова відбулася вранці й тривала годину.
"Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни", – заявив прем'єр.
Він стверджує, що Угорщина вживає "усіх можливих дипломатичних кроків", аби виступити на користь припинення вогню та мирних переговорів.
Інших деталей щодо змісту розмови Орбан не навів.
Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна цього тижня відновить так звану "миротворчу місію" щодо закінчення російсько-української війни. Таку заяву чиновник зробив після зустрічі Орбана з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
- 2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва, розпочавши свою "миротворчу місію". На зустрічі із Зеленським він запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. Зеленський вислухав Орбана, але у відповідь виклав своє бачення досягнення миру.
- Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся із Путіним. В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.
- 8 липня Зеленський заявив, що не знав про плани Орбана летіти до Москви після візиту до Києва, а також відкинув можливість його посередництва у переговорах із РФ.