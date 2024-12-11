Орбан заявил, что предлагал Украине рождественское прекращение огня. У Зеленского ответили

Дмитрий Литвин заявил, что венгерская сторона, как всегда, с Украиной ничего не обсуждала

Виктор Орбан (Фото: Zoltan Mathe/EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине рождественское прекращение огня, однако президент Владимир Зеленский отверг это предложение. Украина не уполномочила Венгрию ни на что, говорится в комментарии советника президента по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина, предоставленном украинским СМИ.

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Вечером 11 декабря Орбан сообщил в социальной сети X, что Зеленский отверг его предложение о прекращении огня.

"В конце венгерского председательства в Европейском Союзе мы приложили новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил. Мы сделали все, что могли", – написал Орбан.

На заявление венгерского премьера отреагировал Литвин. В комментарии украинским медиа он заявил, что венгерская сторона, как всегда, с Украиной ничего не обсуждала. Также Будапешт не предупреждал о своих контактах с Москвой.

"Как и всегда Украина не уполномочила Венгрию ни на что. Как и всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты относительно значительного обмена до конца года", — сказал Литвин.

Он добавил, что Украина настроена на полноценный мир, и делает все в координации с партнерами, чтобы этого добиться – вместе с США, Европой и другими партнерами в мире.

Советник президента резюмировал, что нужны "не пиар, а справедливый мир, и не болтовня, а надежные гарантии безопасности".