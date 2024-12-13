У Зеленського вважають, що масованій російській атаці допомогла заява Орбана про перемир'я
Заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "перемир'я" на Різдво допомогла Росії у сьогоднішній масованій атаці по Україні, вважає радник українського президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Свою відповідь медіа BBC Україна він опублікував у соцмережі X.
Радник акцентував, що угорська сторона завчасно не інформувала Україну про переговори Орбана з диктатором Володимиром Путіним, нічого не узгоджувала, а сама Україна ні на що не уповноважувала Угорщину.
"Прямо зараз ми бачимо, як піар-хід пана Орбана був просто використаний Москвою для прикриття підготовки до чергового ракетного удару по нашій енергетичній інфраструктурі. Російські ракети навіть знову небезпечно наблизилися до кордонів ЄС", – написав Литвин.
Він вважає, що Орбан, зосередившися на "яскравих заголовках", у підсумку допоміг Росії з її атакою.
Також радник додав, що Україна постійно працює з усіма своїми партнерами над координацією зусиль щодо тиску на Росію для досягнення справжнього миру з надійними гарантіями.
"Мир силою, як ми та наші партнери неодноразово заявляли, можливий", – підсумував він.
- 11 грудня Орбан провів телефонну розмову з Путіним. Угорський прем’єр заявив, що це "найнебезпечніші тижні російсько-української війни". На розмову відреагував Зеленський. Він сказав, що "не треба грати на власний імідж коштом єдності" – потрібно дбати про спільний успіх.
- Натомість Орбан заявив, що нібито запропонував Україні різдвяне припинення вогню, однак Зеленський буцімто відкинув цю пропозицію. Радник президента відповів, що Україна не уповноважувала Угорщину ні на що.
- Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 161 повітряну ціль. Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено. Зеленський заявив, що це один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці.