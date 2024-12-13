У Зеленського вважають, що масованій російській атаці допомогла заява Орбана про перемир'я

Орбан, зосередившися на "яскравих заголовках", у підсумку допоміг Росії з її атакою, заявив радник президента

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "перемир'я" на Різдво допомогла Росії у сьогоднішній масованій атаці по Україні, вважає радник українського президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Свою відповідь медіа BBC Україна він опублікував у соцмережі X.

Радник акцентував, що угорська сторона завчасно не інформувала Україну про переговори Орбана з диктатором Володимиром Путіним, нічого не узгоджувала, а сама Україна ні на що не уповноважувала Угорщину.

"Прямо зараз ми бачимо, як піар-хід пана Орбана був просто використаний Москвою для прикриття підготовки до чергового ракетного удару по нашій енергетичній інфраструктурі. Російські ракети навіть знову небезпечно наблизилися до кордонів ЄС", – написав Литвин.

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Він вважає, що Орбан, зосередившися на "яскравих заголовках", у підсумку допоміг Росії з її атакою.

Також радник додав, що Україна постійно працює з усіма своїми партнерами над координацією зусиль щодо тиску на Росію для досягнення справжнього миру з надійними гарантіями.

"Мир силою, як ми та наші партнери неодноразово заявляли, можливий", – підсумував він.