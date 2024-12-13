Графіки відключень світла 14 грудня: обмеження триватимуть майже весь день
На суботу, 14 грудня, заплановані обмеження споживання електроенергії майже на всю добу, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Анонсовано такий графік обмежень для побутових споживачів:
→ одна черга — з 00:00 до 13:00;
→ дві черги 13:00 – 17:00;
→ одна черга — з 17:00 до 22:00.
Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу триватимуть усю добу.
В Укренерго зазначили, що час застосування та обсяг обмежень ще можуть змінитися, й закликали не вмикати декілька потужних приладів одночасно, коли електроенергія з'являється за графіком.
"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – розповіли в Укренерго.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
- Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 161 повітряну ціль.
- Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено. Зеленський заявив, що це один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці.
- У ДТЕК повідомили, що Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях, в результаті чого серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.