На заході України під час масованої атаки військовий збив російську крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Відео опублікували Повітряні сили ЗСУ.

Бойову роботу виконала мобільна вогнева група Галицько-Волинської радіотехнічної бригади.

Ракету з "Ігли" збив командир кулеметного відділення взводу охорони, молодший сержант Володимир Пшеничняк.

За даними військових, збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури, а місце її падіння та залишки озброєння виявила пошукова група.

На відео показують запуск з ПЗРК "Ігла", влучання по російській ракеті та її уламки після знищення (аби запис відтворився у коректному форматі, необхідно відкрити відео на повний екран).

"Ігла" – це радянський комплекс, прийнятий на озброєння у 1980-х, залежно від модифікації ракети може уражати цілі на дальності до 5,2 км та на висоті до 2,5 км. Українські захисники вже збивали ракети та літаки росіян за допомогою цього ПЗРК.

Раніше, під час масованої атаки 17 листопада, у мережі завірусилося відео, як українська захисниця Наталія Грабарчук збила ракету окупантів з "Ігли". Це був перший бойовий пуск військовослужбовиці й перше влучання.

Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 161 повітряну ціль.

Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.

Зеленський заявив, що це один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці.