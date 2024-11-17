"Наташа – попала": ЗСУ показали, як військовослужбовиця знищила ракету з ПЗРК "Ігла" – відео

У неділю, 17 листопада, солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України й опублікували відповідне відео.

Це був перший бойовий пуск військовослужбовиці і перше влучання.

ПС зазначили, що жінка пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю п'ять місяців, опанувала різні типи ПЗРК.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції й хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут – перший бойовий і в ціль. ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність", – поділилась військовослужбовиця.

За її словами, у складі їхньої мобільної вогневої групи – військовослужбовці-жінки.

"Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили", – наголосила вона.

У ПС зазначили, що у цивільному житті жінка була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона – стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

Фото: Повітряні сили

17 листопада росіяни здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши понад дві сотні ракет та безпілотників.

Сили протиповітряної оборони знищили понад сотню ракет та 42 безпілотники.