"Наташа – попала": ВСУ показали, как военная уничтожила ракету с ПЗРК "Игла" – видео

В воскресенье, 17 ноября, солдат Наталья Грабарчук уничтожила крылатую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины и опубликовали соответствующее видео.

Это был первый боевой пуск военнослужащей и первое попадание.

ВС отметили, что женщина прошла курсы подготовки в учебном центре продолжительностью пять месяцев, овладела разными типами ПЗРК.

"Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Совершила сотни учебных пусков на тренажерах. А здесь – первый боевой и в цель. ПЗРК весит где-то 18 килограммов, также давит и ответственность", — поделилась военнослужащая.

По ее словам, в составе их мобильной огневой группы – военнослужащие-женщины.

"Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы", – подчеркнула она.

В ВС отметили, что в гражданской жизни женщина была воспитателем дошкольного учебного заведения. С 2021 года она – стрелок-зенитчик зенитного ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад".

Фото: Воздушные силы

17 ноября россияне совершили массированную атаку на Украину, применив более двухсот ракет и беспилотников.

Силы противовоздушной обороны уничтожили более сотни ракет и 42 беспилотника.