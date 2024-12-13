На западе Украины во время массированной атаки военный сбил российскую крылатую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Видео опубликовали Воздушные силы ВСУ.

Боевую работу проделала мобильная огневая группа Галицко-Волынской радиотехнической бригады.

Ракету из "Иглы" сбил командир пулеметного отделения взвода охраны, младший сержант Владимир Пшеничняк.

По данным военных, сбитая ракета не нанесла вреда объектам критической инфраструктуры, а место ее падения и остатки вооружения обнаружила поисковая группа.

На видео показывают запуск с ПЗРК "Игла", попадание по российской ракете и ее обломки после уничтожения (чтобы запись воспроизвелась в корректном формате, необходимо открыть видео на полный экран).

"Игла" – это советский комплекс, принятая на вооружение в 1980-х, в зависимости от модификации ракеты может поражать цели на дальности до 5,2 км и на высоте до 2,5 км. Украинские защитники уже сбивали ракеты и самолеты россиян с помощью ПЗРК.

Ранее, во время массированной атаки 17 ноября, в сети завирусилось видео, как украинская защитница Наталья Грабарчук сбила ракету оккупантов из "Иглы". Это был первый боевой пуск военнослужащей и первое попадание.

Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель.

Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен.

Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.