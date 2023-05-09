Нацгвардеец сбил из "Иглы" крылатую ракету россиян Х-55, которая летела на Киев – фото

Военнослужащий Нацгвардии сбил российскую крылатую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" во время ночной атаки на Киев. Об этом сообщили в Национальной гвардии.

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Отмечается, что во время тревоги нацгвардеец из мобильной огневой группы захватил цель и совершил пуск с ПЗРК "Игла", в результате чего ему удалось сбить Х-55.

Обломки ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в Киевской области, есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

"Благодаря мастерской работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", – говорится в сообщении.

9 мая 2023 года оккупанты нанесли удары по Киеву и области: ПВО сбило ракеты, но возникли пожары, падение обломков на дорогу.

В Воздушных силах сообщили, что 23 из 25 российских ракет были сбиты противовоздушной обороной.

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Артем Джеріпа

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