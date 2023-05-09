Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций ликвидировали российскую авиабомбу, которая упала на территории Запорожской области, но не разорвалась. Видео опубликовала ГСЧС.

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За видео зафиксирован процесс подъема из-под земли, перевозки и ликвидации российской 500-килограммовой авиабомбы, которая была запущена по прифронтовому городу в Запорожской области.

"Только в Запорожской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже уничтожено более 3000 боеприпасов, обнаруженных на подконтрольной части региона", – говорится в сообщении.

6 мая Россия ударила управляемыми авиабомбами по Глухову, повреждены 44 жилых дома.

Россия безнаказанно применяет управляемые авиабомбы, будет наращивать их производство – это новый вызов для Украины, считают в Воздушных силах.

Наталія Медведєва

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