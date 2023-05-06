Россия ударила управляемыми авиабомбами по Глухову, повреждены 44 жилых дома

Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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Как отмечается, 5 мая около 22:13 россияне нанесли авиаудар двумя управляемыми авиабомбами с самолета СУ-35, по городу Глухову.

"В результате удара повреждены 44 частных домовладения и учреждение образования. Предварительно пострадали пять человек. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

В ночь на 4 мая РФ нанесла авиаудары по Сумской и Черниговской областям, есть погибшие и раненые.

Утром 5 мая российские войска дважды нанесли удары из авиации, предположительно с вертолетов, по приграничной Сумской области.

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Наталія Медведєва

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