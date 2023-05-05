Утром нанесены авиаудары по Сумской области: оккупанты могли бить с вертолетов
05.05.2023, 13:09
Российский вертолет Ми-35МС (Иллюстративное фото)
Оперативное командование "Север" сообщило, что российские войска дважды нанесли удары из авиации по приграничной Сумской области по состоянию на 12:00 5 мая.
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Отмечается, что было зафиксировано пять "приходов".
Военные предполагают, что удары были нанесены с вражеского вертолета неуправляемыми авиаракетами в районе населенного пункта Бучки в 09:30 и по населенному пункту Знобь-Трубчевская в 09:40.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
- 25 апреля 2023 года генерал Наев сообщил, что на севере оккупанты бьют управляемыми авиабомбами по военным объектам и инфраструктуре.
- В ночь на 4 мая РФ нанесла авиаудары по Сумской и Черниговской областях, есть погибшие и раненые.
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