Утром нанесены авиаудары по Сумской области: оккупанты могли бить с вертолетов

Оперативное командование "Север" сообщило, что российские войска дважды нанесли удары из авиации по приграничной Сумской области по состоянию на 12:00 5 мая.

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Отмечается, что было зафиксировано пять "приходов".

Военные предполагают, что удары были нанесены с вражеского вертолета неуправляемыми авиаракетами в районе населенного пункта Бучки в 09:30 и по населенному пункту Знобь-Трубчевская в 09:40.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

25 апреля 2023 года генерал Наев сообщил, что на севере оккупанты бьют управляемыми авиабомбами по военным объектам и инфраструктуре.

В ночь на 4 мая РФ нанесла авиаудары по Сумской и Черниговской областях, есть погибшие и раненые.

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