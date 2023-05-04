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Пограничники сбили в Сумской области российский "стимпанк"-дрон: фото

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 14:34
Пограничники сбили в Сумской области российский
Фото: ГПСУ

Ночью 4 мая в Сумской области пограничники сбили самодельный российский разведывательный беспилотник. Фото опубликовали в Telegram-канале объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Пограничники пишут, что дрон пересек украинскую границу со стороны России.

Они подчеркивают, что сбитый БПЛА – самодельный, и является "винегретом" из разных компонентов.

"Самодельная конструкция собрана из разных деталей и элементов, очень странная с точки зрения основ аэродинамики", – говорится в сообщении.

  • 3 мая 2023 над Днепропетровской областью сбили российский "секретный" дрон для ФСБ.
  • В тот же день российские пропагандистские СМИ сообщали, что Кремль атаковали якобы украинские беспилотники.

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Мілана Головань
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война дрон БПЛА беспилотник сумская область
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