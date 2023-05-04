Пограничники сбили в Сумской области российский "стимпанк"-дрон: фото
04.05.2023, 14:34
Фото: ГПСУ
Ночью 4 мая в Сумской области пограничники сбили самодельный российский разведывательный беспилотник. Фото опубликовали в Telegram-канале объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
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Пограничники пишут, что дрон пересек украинскую границу со стороны России.
Они подчеркивают, что сбитый БПЛА – самодельный, и является "винегретом" из разных компонентов.
"Самодельная конструкция собрана из разных деталей и элементов, очень странная с точки зрения основ аэродинамики", – говорится в сообщении.
- 3 мая 2023 над Днепропетровской областью сбили российский "секретный" дрон для ФСБ.
- В тот же день российские пропагандистские СМИ сообщали, что Кремль атаковали якобы украинские беспилотники.
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