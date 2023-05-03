В Днепропетровской области силы ПВО сбили российский "секретный" дрон для ФСБ – фото

Украинские защитники 3 мая приземлили российский беспилотный аппарат типа "Картограф". Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Уничтожили вражеский дрон в районе Николаевки Днепровского района.

"Днем подразделением воздушного командования "Восток" сбит еще один БПЛА. В этот раз типа "Картограф", – отметили военные.

СПРАВКА. "Картограф" (неофициальное название) – засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс из семейства "Птеро". Внешне БПЛА похож на летательный аппарат семейства "Орлан", но имеет отличия: камера с 12 объективами и синий цвет корпуса летательного аппарата. Модель была секретно разработана для нужд ФСБ РФ, использовалась Россией в войне на Донбассе, во время российского вторжения в Украину и Сирию.

3 мая 2023 года ночью над Украиной силы ПВО уничтожили 21 российский дрон Shahed.

Читайте также: К борьбе с "Шахедами" подключается все больше мобильных групп, это чрезвычайно важно – ВСУ

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.