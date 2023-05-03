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В Днепропетровской области силы ПВО сбили российский "секретный" дрон для ФСБ – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 16:24
В Днепропетровской области силы ПВО сбили российский
Украинский военный (фото: 93 ОМБр "Холодный Яр")

Украинские защитники 3 мая приземлили российский беспилотный аппарат типа "Картограф". Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток".

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Уничтожили вражеский дрон в районе Николаевки Днепровского района.

"Днем подразделением воздушного командования "Восток" сбит еще один БПЛА. В этот раз типа "Картограф", – отметили военные.

СПРАВКА. "Картограф" (неофициальное название) – засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс из семейства "Птеро". Внешне БПЛА похож на летательный аппарат семейства "Орлан", но имеет отличия: камера с 12 объективами и синий цвет корпуса летательного аппарата. Модель была секретно разработана для нужд ФСБ РФ, использовалась Россией в войне на Донбассе, во время российского вторжения в Украину и Сирию.
  • 3 мая 2023 года ночью над Украиной силы ПВО уничтожили 21 российский дрон Shahed.

Читайте также: К борьбе с "Шахедами" подключается все больше мобильных групп, это чрезвычайно важно – ВСУ

Олег Васьків
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война пво дрон Картограф
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